Filistinlilerin su kuyularına beton
İsrail, Filistinlilerin tarlalarını sulamak için açtığı su kuyularını beton dökerek kapatıyor.
Ortadoğu 27.07.2023, 15:13
İsrail işgal güçleri, Filistinlilerin El Halil kentinde bahçelerini sulamak için açtıkları su kuyularını beton dökerek kapatıyor.
İşte İsrail askerinin son marifeti:
#İsrail işgal güçleri, El Halil kentinde tarım için kullanılan su kaynaklarına çimento döküyor. pic.twitter.com/akqO2GcCU7— Daily Ummah (@dailyummah) July 27, 2023
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