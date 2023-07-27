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Filistinlilerin su kuyularına beton

İsrail, Filistinlilerin tarlalarını sulamak için açtığı su kuyularını beton dökerek kapatıyor.

Ortadoğu 27.07.2023, 15:13
Filistinlilerin su kuyularına beton

İsrail işgal güçleri, Filistinlilerin El Halil kentinde bahçelerini sulamak için açtıkları su kuyularını beton dökerek kapatıyor.

İşte İsrail askerinin son marifeti:

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