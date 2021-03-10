Türkiye Yemen'deki sürece müdahil mi oluyor?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun 2015 yılında Yemen'deki savaşa müdahil olup, İran destekli Husilere karşı Mansur Hadi hükümeti güçlerine yoğun destek sağlaması Husilerin ilerleyişini durduramadı.

Yemen'in meşru yönetimi olarak tanınan Mansur Hadi hükümeti güçlerinin kontrolünde bulunan Marib kenti son günlerde İran destekli Husilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Husiler tarafından Marib kent merkezini ele geçirmeye yönelik başlatılan saldırılar Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun yoğun desteğiyle hükümet ve kabile güçlerince yavaşlatılmış durumda.

Marib çevresindeki birçok köyü ele geçiren Husilerin kent merkezini kontrol altına alması, İran için bölgede büyük bir zafer anlamına geliyor. Zira Husilerin Marib'i ele geçirdikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki Aden'e yönelik ilerleyişi de hız kazanacak.

'Türkiye Yemen'deki sürece dahil olacak' iddiaları

Son günlerde ortaya atılan bazı iddialara göreyse, Türkiye'nin Katar üzerinden Suudi Arabistan ile koordineli bir şekilde Yemen'deki çatışma ortamına müdahil olacağı öne sürülüyor.

Katar merkezli Al Jazeera Arapça servisinin kıdemli programcısı Faysal Kasım tarafından geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşımda ise, Türkiye'nin Yemen'deki sürece dahil olma yönünde hareket ettiği ifade ediliyor.

Kasım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı söz konusu paylaşımında, "Türkiye Yemen konusunda hareket etmeye başladı. Sahada dengelerin değişmesini bekliyorum." ifadelerini kullanıyor.

Faysal Kasım, başka bir kullanıcıdan mesajına gelen mesajın altına ise, "teyitli" ifadesini ekledi.

"Kardeş Suudi Arabistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik yaptığı balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları Türkiye tarafından da gündeme getirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle, kardeş Suudi Arabistan’a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Mepa News