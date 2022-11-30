Fransa’nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İran, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın açıklamaları ve Fransa Parlamentosu’nda İran’daki gelişmelere ilişkin kararın onaylanmasına tepki olarak ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
Ortadoğu 30.11.2022, 22:07
Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Meclis'teki “kabul edilemez açıklamaları” ve Fransa Parlamentosu'nun İran’daki gelişmelere ilişkin “müdahaleci kararının” onaylanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Fransız makamların İran’na yönelik “asılsız suçlamalarının” kınandığı ve “kabul edilemez suçlamaların şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.
Diğer yandan, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin “konuyu Paris’e ileteceğini” belirttiği kaydedildi.
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