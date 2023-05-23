Gannuşi'yi idam etmenin yollarını arıyorlar

Eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin avukatı Sami et-Tariki, bir aydan uzun süredir cezaevinde bulunan müvekkilinin, ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılandığını belirtti.

Nahda Hareketi lideri Gannuşi’nin savunma ekibi, müvekkillerinin durumuna ilişkin bilgi vermek üzere başkent Tunus’ta basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Tariki, "Uzlaşı, ulusal birlik ve şiddete karşı açıklamalarda bulunan müvekkilim Gannuşi hakkında bir dizi uydurma delil kullanılarak birçok soruşturma dosyası açıldı. Sayın Gannuşi’ye atfedilen 'iç savaş çağrısı' yaptığı yönündeki açıklama, Nahda Hareketi’ne düşman bir sosyal medya hesabından yayılan yalan habere dayanıyor." dedi.

Gannuşi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve cezaevinde doktor kontrolünde bulunduğunu belirten Tariki, "Gannuşi’ye atfedilen suçlamalar devletin yapısını değiştirmeye yönelik suçlamalar. Müvekkilim ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılanıyor." diye konuştu.

Gannuşi, duruşmaları boykot ediyor

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan’da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Gannuşi, ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Mornagiyye Cezaevi'ne gönderilen Gannuşi, bu sürede birkaç kez rahatsızlanmıştı. Sağlık sorunlarına rağmen 82 yaşındaki Gannuşi'nin cezaevinde tutulması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Hakkında açılan davaların "siyasi" olduğunu ve "mesnetsiz suçlamalara maruz kaldığını" savunan Gannuşi ise duruşmalara çıkmayı reddediyor.

Raşid Gannuşi, Şubat 2022’de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "emniyet güçlerine hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında açılan davada, 15 Mayıs’ta verilen bir yıl hapis cezası ve 1000 dinar (330 dolar) para cezasına itiraz yolu açık olmasına rağmen duruşmalara katılmayı reddettiği için itirazda bulunmamıştı.

Nahda lideri, avukatları aracılığıyla kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Yargılanmamda adil koşullar sağlanmadığı sürece duruşmalara çıkmayı kesinlikle reddediyorum. Tek adam rejiminin dikte ettiği mahkemeye çıkmayı kabul etmiyorum." demişti.