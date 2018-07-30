Garantör ülkeler Soçi’de toplandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katıldığı Rusya’nın Karadeniz sahilindeki turistik Soçi kentinde, görüşmeler bugün başladı. İki gün sürecek görüşmede Suriye’nin durumu masaya yatırılacak. Toplantıda Suriye’de çatışmasızlık ilan edilen bölgeler ve yaşanan insani kriz ön plana çıkan başlıklar arasında.

Görüşmeye Türkiye’den temsilci olarak Sedat Önal katıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura ve Esed rejiminin yetkilileri de toplantı da hazır bulundu.

GEÇEN SENE KAZAKİSTAN’DA BULUŞMUŞLARDI

23-24 Ocak 2017'de Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlatılan süreçte, garantör ülkeler toplantısı 21-22 Aralık 2017’ta gerçekleştirilmişti. Garantör ülkeler, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturmuştu.

16 Mart 2018’de yeniden bir araya gelen heyetler, Ocak ayında hayata geçirilmesi planlanan maddeler üzerindeki gelişmeleri gündemlerine almışlardı.



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 16:19