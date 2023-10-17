Gazze'de 11. gün itibariyle son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 11'inci gününde devam etti.

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60'tan fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesindeki saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybederken 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısı 13'e çıktı. 20'den fazla basın mensubu ise bu saldırılarda yaralandı.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdıklarını da duyurdu.

Lübnan sınırından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU, MISIR SINIRINDAKİ REFAH KENTİ VE HAN YUNUS'U VURDU

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail, hava saldırılarıyla başta Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı.

Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan saldırılarda ise aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da evde bulunanlardan 8 kişi öldürülürken İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 17 yaşında bir Filistinliyi öldürdü.

Gazze'nin orta ve batı kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları İsrail savaş uçaklarının hedefi olurken saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük maddi hasar oluştu.

Ayrıca, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin hizmetlerinin büyük kısmının durma noktasına geldiği bildirildi.

- İSRAİL, DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 70 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk ile eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medyada "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına aldı.

- İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT, SALDIRILARIN SÜRECEĞİNE İŞARET ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ikinci defa Tel Aviv'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.

Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez Tel Aviv'e geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor. Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, İsrail'e geldi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.