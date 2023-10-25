Gazze'de 19. Gün: Kent felaketi yaşıyor, saldırılar aralıksız sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 19'uncu gününde de sabaha dek aralıksız devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.

Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde "Büyük Ailesi"ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yine Aksa Televizyon kanalı, Gazze'deki el-Cela caddesi üzerindeki Hıttin Camii'nin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde, Ebu Suud Ailesi'nin evi İsrail uçakları tarafından bombalandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

SINIR KAPISINDAN KISITLI GİRİŞ VAR

Filistin Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 8 tır insani yardım aldığını ve 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gelen konvoy sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 tırdan oluşan dördüncü insani yardım paketini Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tırlardan 5'inin su, 2'sinin gıda, 1'inin de ilaç taşıdığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, 23 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'dan 20 araçlık "üçüncü" insani yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını söylemişti.

İlk yardım konvoyu 20, ikincisi ise 14 tırdan oluşuyordu ve bugünkü konvoy ile birlikte Gazze'ye giren yardım tırı sayısı 62'ye yükselmiş oldu.

BATI ŞERİA'DA DA SALDIRILAR VE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırıda, yaralanan Filistinlilerden birisi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 4'e çıktı.

Filistin resmi televizyonunun verdiği haberde, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ölenlerin kimliklerine dair bilgi verilmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, el-Hedef bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskın öncesinde, bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinliler üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roketli hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, roketli saldırı sonucu kendilerine 8 yaralının geldiğini, bazılarının başından yara aldıklarını ve durumlarının kritik olduğunu belirtti. Bölgedeki başka hastanelerde de yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuna ait bazı araçlara Filistinliler tarafından patlayıcılarla saldırılar düzenlendi.

Konuya ilişkin El-Kassam Tugayları, "Cenin kentinde baskın yapan İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bazı askerleri yaraladıklarını" duyurdu.

Cenin kentine düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak, İsrail güçlerinin kentte elektrikleri kestiği belirtildi.

Uzun süredir, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki yaşanan çatışmalarda, hava gücüne başvurmadığı biliniyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırılarıyla eşzamanlı Batı Şeria'da artan gerginlik sonrasında, en son 22 Ekim'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda, Cenin kentindeki Ensar Camii'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus, el-Halil ve Tubas kentlerine baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Nablus kentinin doğu bölgesine buldozerler eşliğinde çok sayıda askerle gelen İsrail güçleri, kentin, Eski Asker Kampı ve Halk mahallesi çevresinde konuşlandı. Baskın sırasında, çevredeki binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.

El-Halil kentindeki el-Berec, Deyr el-Asel, el-Mecd, Tavvas, köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca Halil kentindeki Zeytun, Kayzun, Cebel Ebu Rumman mahallelerindeki baskınlar sırasında 3 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, bir Filistinlinin evinde arama yaptı.

İsrail güçleri, Halil kentindeki Beyt Avva beldesi, el-Arrub kampı ve kuzeydeki Beyt Emr beldesinde Filistinli bir genci darp ettikten sonra gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde Filistinlilere ait evlere baskının ardından, iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Buldozerler eşliğinde ve çevre binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilmiş şekilde düzenlenen baskınlar sırasında İsrail askerleri yoğun silah atışları yaptı.

İsrail askerleri tarafından geçen hafta, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tul Kerim kentinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli gencin bu gece hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bölgedeki sağlık kaynakları, Tul Kerim'in doğusundaki Anebta beldesinde geçen hafta yaralanan Halid Sellam Fukaha'nın (19) öldüğünü duyurdu.

Fukaha, geçen hafta Anebta beldesinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralanmış, Nablus'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

BATI ŞERİA'DAKİ SİLAHLI BİR GRUPTAN GREV ÇAĞRISI

Filistin'de İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten "Aslanlar İni" adlı grup, Gazze'yle dayanışma amaçlı, "genel ve kapsamlı grev" çağrısı yaptı.

Aslanlar İni'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren, bizler Allah'ın izniyle Gazze'ye hayat gelene dek sürecek kapsamlı genel grev halindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Gazze'ye hayat geri gelene kadar, Batı Şeria'da hayatın normal olmayacağını belirten açıklamada, yaslıların duygularını hafife almanın mümkün olmadığı belirtildi.

Kendilerini, Gazze'deki Filistin halkından ayırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydeden grup, "Aslanlar İni, toplumun tüm kesimlerini her yerde sokaklara çıkmaya, tutuklama amaçlı gece baskın yapan işgal güçlerine karşı koymaya ve İsrail işgal güçleri ve yerleşimcilerle çatışmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Çağrıda ayrıca, yerleşim yerlerindeki ticarethane sahiplerinden genel greve tam bağlı kalmaları istendi.

İçinde çeşitli Filistinli gruplardan kişileri barındıran Aslanlar İni silahlı direniş grubu, ilk eylemlerini Şubat 2022'de yapmıştı.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.