Gazze'de 300 Türk vatandaşı bulunuyor

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'deki vatandaşların tahliyelerine ilişkin, "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. 30'unun tahliyesini başardık, çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşen Bakan Fidan, görüşme sonrası Mısırlı mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Kuşatma altında bulunan Gazze'de kaç Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Fidan, "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık. Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle: "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. Sivil can kayıplarını reddediyoruz, kınıyoruz. İsrail'in provokasyonlarıyla işgali derinleştiriyor. Türkiye ve Mısır olarak iki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu söylüyoruz. Filistinlilerin Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.

TÜRKİYE'DEN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz.

Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayrı insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar. İsrail'i uluslararası hukuka davet ettiğimizi bir kez daha tekrar ediyorum. Filistinlilerin yerinden edilmesine sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.

Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli. Bölgedeki ülkelerle sürekli temastayız.

İki devletli çözüm süreci başlatılmalı. Ortadoğu'da barış sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir. Barış olmadan güvenlik tesis edilemez.

Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.



"MISIR TARİHİ BİR ROL OYNADI"

Krizin ilk anından itibaren yardımlar için çalışma içinde olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yardım uçaklarını gönderdik. Mısır'da kurulan koordinasyon merkezleri büyük iş görmekte. Başka ülkelerle de arayış içindeyiz. Yardımları gönderen ülkelerden Mısır'a getirmek başka bir konu bunu sınırdan geçirmek başka bir konu. Sınırın diğer tarafında savaş şartları var. Mısır gerçekten tarihi bir rol oynadı.

"İÇERİDE 300 VATANDAŞIMIZ VAR"

Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık.Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor."