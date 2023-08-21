Gazze'de aynı anda 1471 kişi hafızlık icazeti aldı

ABD ve Avrupa ülkelerinde İslam dini değerlerinden Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar aralıksız şekilde devam ederken İslam dünyasında ise Müslüman düşmanlarını adeta çileden çıkaracak güzel haberler geliyor.

Filistin'in Gazze şehrinde 15 Ağustos 2023 tarihinde yapılan hafızlık icazet merasimi ile Gazze ahalisi yeni bir destan daha yazdı. Aynı anda 1471 hafız ve hafıze hocaları önünde Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okudu.

En küçük hafız 8 yaşında, en yaşlı Hafız da 70 küsür yaşındaydı.

Aralarında doktor, mühendis, polis, asker, ev hanımı gibi bütün meslek sahibi insanların da olduğu bu muhteşem hafızlık icazet merasimi tam 12 saat sürdü.

Bütün Hafız ve Hafızeler Hocaları önünde Kur’an-ı Kerimi Fatiha’dan başlayıp Nas süresine bitirmek üzere 12 saat içerisinde okudular.