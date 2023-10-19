Gazze'de ölenlerin sayısı 3 bin 3785'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Kudra, ölen 3 bin 785 kişiden 1524'ünün çocuk 1000'inin ise kadın olduğunu aktardı.

İsrail'in saldırılarında yaralanan kişi sayısının 12 bin 493 olduğunu belirten Kudra, yaralılardan 3 bin 983'ünün çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğunu ifade etti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

BATI ŞERİA'DA GÖZALTILAR SÜRÜYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürüldü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin en az 100 Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Serahane, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yetkililerinden Hasan Yusuf'un da olduğu bazı üyeleri ile eski milletvekillerinin de bulunduğunu ifade etti.

Serahane, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

İSRALLİ KOMUTANDAN İTİRAF

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde İç Cephe Komutanı Milo'nun sözlerine yer verildi.

Milo, Gazze'de hayatın değiştiğini kanıtlayana ve kamuoyunu Gazze'nin çevresindeki bölgelerin güvenli olduğuna inandırana kadar bölgedeki İsraillileri evlerine döndüremeyeceklerini kaydetti.

"Savaşın amacı, Hamas'ın Gazze'de askeri veya siyasi hakimiyetinin olmamasını sağlamak." diyen Milo, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin "Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk." itirafında bulundu.

ABD İSRAİL'E HİZBULLAH KONUSUNDA BASKI YAPIYOR İDDİASI

İsrail basını ABD yönetiminin Lübnan'daki Hizbullah ile savaş başlatmaması için İsrail'e baskı kurduğunu yazdı.

Times of Israel gazetesi adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın savaşın abluka altındaki Gazze Şeridi'nin dışına çıkmaması için çaba gösterdiğini belirtti.

Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin, İsrail'in kuzey cephesinde savaş açmamaları konusunda Hizbullah ile İran'ı özel ve açıktan uyardığını söyledi.

Yetkililere göre ABD, İsrail'i Hizbullah'tan gelen saldırılara karşılık verirken dikkatli olması konusunda da uyardı ve İsrail ordusunun Lübnan'daki bir hatasının çok daha büyük bir savaşa yol açabileceğine dikkati çekti.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin son günlerde Tel Aviv yönetimine, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir savaş başlatması halinde ABD ordusunun İsrail ordusuna destek vereceği mesajını ilettiği kaydedildi.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü Tel Aviv ziyaretinden sonra uçakta gazetecilere, "Hizbullah ile cephe açılması durumunda ABD ordusunun da katılacağının hiçbir zaman söylenmediği" yönündeki açıklamasına da haberde yer verildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

HİZBULLAH ARA ARA İSRAİL GÜÇLERİNİ VURUYOR

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah'ın yaptığı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail sınırındaki El-Malikiyye askeri noktasına roket ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail'e ait Manara yerleşim birimine de füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Haberde, İsrail'in de Lübnan'a ait Meys el Cebel beldesinin çevresini topçu atışı ile vurarak karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan'dan 2 antitank füzesiyle Manara yerleşim birimine ve sınırdaki güvenlik tellerine saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıya topçu atışıyla karşılık verilirken olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman: "Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı.

Gendelman, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yanı sıra Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında,Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelleyen İsrail, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları bombalamış ve tekrar bombalama tehdidinde bulunmuştu.

"Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak." diyen Gendelman, insani yardımların ne zaman ulaşmaya başlayacağı konusunda ise bilgi vermedi.

İsrail'in "Mısır üzerinden Gazze'ye gelecek yardımlara karşı olmadığını" savunan Gendelman, İsrail'in "yardımların Hamas tarafından ele geçirilmemesinden emin olmak istediğini" ifade etti.

Gendelman, İsrail'in Hamas'ı yok etmeye yönelik askeri çabalarının zaman alacağının farkında olduğuna dikkati çekerek, "Yine de uzun bir savaşa hazırız." diye konuştu.

"Hamas'ın kısa bir süre sonra benzer saldırılara başlamasını sağlayacak kısmi ve geçici bir çözüme ulaşmak mümkün değil." diyen Gendelman, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze-İsrail sınırının her iki tarafında da güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Hamas sorununun ortadan kaldırılması konusunda köklü, gerçekçi ve kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var."

Gendelman, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkenin Hamas'a karşı savaşta İsrail'in yanında olduklarını söyledi.

Savaş sonrası Gazze planlarına dair Gendelman, "Açıkça Hamas'ın olmayacağını söyleyebilirim. Gazze'de bundan sonra barışçı ve terörist olmayan bir yönetim olmalı." dedi.

İsrail'in Gazze'de "terör örgütünün varlığını" kabul etmeyeceğini kaydeden Gendelman, "Medeni dünya DEAŞ'ı nasıl yok ettiyse, Hamas da öyle yok edilecek." diye konuştu.

İsrail'in Gazze saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık kurumlarına yönelik ihlallerinin devam ettiğini belirtti.

İsrail'in 19 sağlık kuruluşunu hedef aldığını aktaran Kudra, elektrik kesintileri ve yakıtın tükenmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı 14 sağlık merkezinin çalışmalarını durdurduğunu kaydetti.

Kudra, Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'nin de elektrik kesintisi ve yakıtın bitmesi nedeniyle sadece acil durumlar için hizmet verebildiğini belirterek, "İsrail bombardımanında şu ana kadar Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Kerame, El-Uyun olmak üzere 4 hastane hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kasten 23 ambulansı hedef aldığını ve ambulansların kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Kudra, İsrail'in saldırılarında 44 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 70'inin yaralandığını aktardı.