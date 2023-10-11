Gazze'de son durum: Can kaybı 950, şehir enkaza döndü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız şekilde devam ederken can kaybının 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu cumartesi gününden beri aralıksız olarak Gazze'yi bombalıyor. Ordu sadece Furkan Mahallesi'nde onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefi vurdu. Gazze'de enkazın çokluğu nedeniyle ekiplerin yetersiz kaldığı ve enkaz altındaki insanlara müdahale edilemediği açıklandı. Öte yandan Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın operasyonunda ise 1200 İsraillinin hayatını kaybetti.

ENKAZLARA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Gazze Şeridi'nden İsrail'e Aksa Tufanı saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana, kentin tüm noktaları İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu. Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi. Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

GAZZE TAM ABLUKA ALTINA ALINDI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

HAMAS AŞKELON'U VURDU

Hamas da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Askalan (Aşkelon) şehrine çok sayıda roket fırlattı. Atılan roketler nedeniyle Askalan'da saldırı sirenleri çaldı. Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrail'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi. Birkaç roketin isabet ettiği açık arazide yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü. Şehir merkezinde ise yola düşen roket nedeniyle çevredeki evlerde maddi hasar oluştu. Roket saldırıları nedeniyle şehir merkezindeki yolların boş olduğu dikkati çekti.

YOĞUN DİPLOMASİ SÜRÜYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce adil bir barışın sağlanması için çabalarını sürdürüyor. Önce BM Genel Sekreteri Guterres daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Erdoğan "Adil ve kalıcı bir barışın elzem olduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin yayılmasını önleyici tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirildi.

Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.