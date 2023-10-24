Gazze'deki hastaneler için zaman tükeniyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı." dedi.

Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.