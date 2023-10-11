Gazze'deki santraller de durdu, elektrik tamamen kesildi

Gazze'de İsrail'in elektrikleri kesmesi sonrasında sadece yerel santrallerden sağlanan elektrik de yakıtın bitmesi sonrasında tamamen kesildi.

Ortadoğu 11.10.2023, 15:29
Gazze'deki santraller de durdu, elektrik tamamen kesildi

Uzun süredir İsrail ablukası altında bulunan Gazze'de dışa bağımlı hale getirilen elektrik enerjisiyle ilgili büyük bir sorun yaşanıyor.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

Normal şartlarda Gazze'de bulunan elektrik santrallerinden elde edilen enerji ile İsrail'in bölgeyi kontrol altında tutabilmek için sağladığı elektrik kullanılıyordu.

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#Gazze #filistin
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