Siyonist işgalcilerin dün Gazze'ye yönelik F16'larla düzenlediği hava saldırısında şehit olan Muhammed Badvan'ın vaziyeti üzerine naaşı Türk bayrağı ile örtüldü. Badvan'ın naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 19:20
Gazze şehidi Türk bayrağına sarılarak uğurlandı
İşgalci İsrail'in bombardımanında şehit olan Filistinli genç, vasiyeti üzerine naaşı Türk bayrağına sarılarak uğurlandı.
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