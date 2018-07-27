Gazze sınırında İsrail saldırısı: 2 şehit

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Gazze'de halkın “Çocuklarımız Şehit” ismini verdiği 18'nci Cuma gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli şehit oldu.

Filistin Mülteci Kampları Kuşatmayı Kırma ve Geri Dönüş Heyeti, köylerden, kentlerden ve mülteci kamplarından insanları, Gazze’nin doğusunda yapılacak gösterilere katılmaya davet etti.

Heyet tarafından yapılan çağrıda, faaliyetlere katılmanın Filistin halkının geri dönüş hakkının hiçbir şartta ellerinden alınamayacağını bütün dünyaya haykırma yolu olduğuna dikkat çekildi. Heyet, bu haftaki gösterilerin Gazze sınırında şehit olan çocuklara ithaf edildiğini de ilan etti.

Heyet ayrıca yapılan gösterilerin ve gösterilere katılan insanların barışçı niyet taşıdığını vurgulayarak, faaliyetlerin hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini duyurdu.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde biri çocuk 2 Filistinlinin şehit olduğu, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 154 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 20:23