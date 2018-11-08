Gazzeli balıkçı Mısır askerlerince öldürüldü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney deniz sınırındaki bir balıkçı teknesine Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan ateş açıldığı, olayda bir balıkçının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık, Mısır yönetiminden "olaya ilişkin inceleme başlatmasını" istedi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Refah kenti açıklarında öldürülen balıkçının kimliğini 32 yaşındaki Mustafa Ebu Avde olarak duyurdu.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası da balıkçının öldürülmesini protesto etmek için yarın sabah saatlerinden cuma sabahına kadar avlanma faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Mısır makamları ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

YARALANAN FİLİSTİNLİ GENÇ ŞEHİT OLDU

Öte yandan, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında iki hafta önce düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki hafta önce Han Yunus beldesinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaralanan ve Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmed Halid en-Neccar'ın (21) şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net