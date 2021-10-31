Geri adım atmıyor

Açıklamaları başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ve Lübnan arasında krize neden olan Enformasyon Bakanı George Kardahi, istifasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kardahi, Suudi Arabistan yönetiminin "Yemen'deki politikasını eleştirmesinin" ardından yaşanan diplomatik krize ilişkin Lübnan merkezli televizyon kanalı El-Cedid'e konuştu.

Lübnanlı Bakan, istifa edip etmeyeceği hakkında yöneltilen soruya, "Hükümetten istifam söz konusu değil." yanıtını verdi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin Yemen'le ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin krize yol açan ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.