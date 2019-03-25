Golan tüm dünyanın gözü önünde ilhak ediliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili Israel Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu ile birlikte, İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak. İsrail-ABD ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi." dedi.

Golan Tepeleri neden önemli?

Üst düzey ABD'li bir yetkili, geçen hafta Trump yönetiminin, İsrail'in stratejik olarak önemli gördüğü Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin tanınmasına dair resmi bir belge hazırladığını söylemişti.

Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı provakatif açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Golan Tepelerini İsrail'in işgali altındaki topraklar olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son olarak dün Amerikan Başkanı Trump’ın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması, bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Farhan Haq, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek BM’nin İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkma kararının arkasında durduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Rusya'nın kendisinin de Kırım'ı ilhak ettiği gerçeği ise dünya siyasetinde yerini koruyor.

Kaynak: Reuters