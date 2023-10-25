Google İsrail'in talebini yerine getirdi

İsrail'in talebi üzerine Google, "Haritalar" uygulamasını İsrail ve Gazze için durdurdu. Şu anda Gazze ve İsrail'de canlı trafik verileri görünmüyor.

Bloomberg’in haberine göre Google Haritalar ve Waze, İsrail ordusunun talebi üzerine İsrail ve Gazze Şeridi bölgeleri için canlı trafik güncellemelerini devre dışı bıraktı. Bir Google sözcüsü Gizmodo'ya yaptığı açıklamada “Daha önce çatışma durumlarında yaptığımız gibi ve bölgede gelişen duruma yanıt olarak, yerel toplulukların güvenliğini göz önünde bulundurarak canlı trafik koşullarını ve yoğunluk bilgilerini görme olanağını geçici olarak devre dışı bıraktık” dedi.

Canlı trafik bilgileri, birlik hareketleri veya kalabalık insanların nerede toplandığı hakkındaki ayrıntıları gösterebiliyor. Teknoloji, trafik gecikmelerinin nerede olduğunu göstermek için anonim konum verilerini bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl Google, Ukrayna’nın Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmesinden sonra vatandaşları korumanın bir yolu olarak ülkedeki canlı trafik bilgi akışını da devre dışı bırakmıştı.

Motherboard’un bildirdiğine göre, Ukrayna savaşının başlarında siviller, Vladimir Putin tarafından duyurulmadan saatler önce Rus işgalini izlemek için Google Haritalar’ı kullanıyordu. Bir açık kaynak istihbarat (OSINT) uzmanı ve üniversite profesörü, Google Haritalar’daki canlı trafik katmanını kullanarak Rusya’da bir trafik sıkışıklığı gördü.

9to5Google haberine göre, İsrail ve Gazze’nin etkilenen bölgelerindeki kullanıcılar için Waze’de bir açılır pencerede “Güvenlik durumu nedeniyle: Diğer sürücüler, trafik sıkışıklıkları ve diğer uyarılar görüntülenmeyecek” yazıyor. Waze, Tel Aviv gibi İsrail’in diğer bölgelerinde hala tamamen işlevsel görünüyor, ancak Google Haritalar’daki canlı trafik verileri ülke genelinde devre dışı bırakıldı.

Bölgedeki Google Haritalar ve Waze kullanıcıları, navigasyon için uygulamaları kullanmaya devam edebilecek ve trafik sıkışıklığının nerede olduğuna ilişkin ayrıntılar olmasa da, canlı koşullara göre tahmini varış saatlerini almaya devam edebilecek.