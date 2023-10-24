Guterres'in sözleri İsrail'i kızdırdı, görüşme iptal

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal ettiğini duyurarak "7 Ekim'den sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadığını ve Hamas'ın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi.

Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim'den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok. Hamas yeryüzünden silinmeli." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumundaki konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" vurgulayarak, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.