Guterres, İsrail sözlerini düzeltmek zorunda kaldı

Dünyanın sessiz kaldığı İsrail vahşetine bir nebze de olsa tepki verdiği sanılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten geri adım geldi.

Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'nde, Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıların 'sebepsiz' gerçekleşmediğini kabul etmesine yönelik sözlerine düzeltme yapmak zorunda kaldı.

Guterres, sözlerinin 'bazıları tarafından yanlış yorumlanması karşısında şoke olduğunu' söyleyerek başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere verdiği demeçte, "Sanki Hamas'ın terör eylemlerini meşrulaştırıyormuşum gibi algılandı ama bu yanlış. Tam tersi oldu" dedi.

BM Genel Sekreterii sözlerine devam ederek 'Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği dehşet verici ve eşi benzeri görülmemiş terör eylemlerini' kesin bir dille kınadığını vurguladı.

"Hiçbir şey sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesini, yaralanmasını ve kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket fırlatılmasını haklı gösteremez" diyen Guterres dünkü sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Gerçekten de Filistin halkının sıkıntılarından bahsettim. Bunu yaparken de açıkça ifade ettim, aynen aktarıyorum:

'Ancak Filistin halkının sıkıntıları Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı gösteremez'.

Son olarak Gutteres, 'durumu düzeltmenin' gerekli olduğuna inandığını söyleyerek bunu 'özellikle kurbanlara ve ailelerine saygıdan dolayı' belirttiğini sözlerine ekledi.