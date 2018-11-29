Hadramevt sahili artık Yemen güçlerinin kontrolünde

Yemen'in doğusunda yer alan ve 2,5 yıl önce terör örgütü El-Kaide'den temizlenen Hadramevt vilayetinin merkezi Mukella kentindeki Riyan Havaalanı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Terörden temizlendikten sonra kenti ilk defa ziyaret eden Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ve ABD Büyükelçisi Matthew H. Tueller da törene katıldı.

Törende konuşan Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi, hükümet olarak Hadramevt sahilinin teröristlere ve kaçakçılara karşı korunması konusunda Yemenli güçlere güvendiklerini söyledi.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Al Cabir ise koalisyonun Yemen hükümetine bağlı sahil güvenlik güçlerine 37 adet bot verdiğini ve binden fazla kişiyi eğittiğini ifade etti.

Hadramevt vilayeti yaklaşık 350 kilometrelik sahil şeridine sahip. Sahilde Mukella ve Şihr gibi önemli liman şehirlerinin yanı sıra petrol şirketlerinin ham petrol ihracatına tahsis edilmiş Ed-Dabeh Limanı bulunuyor.