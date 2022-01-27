Hadrami ABD saldırısında öldü

Yemen'de varlık gösteren Arap Yarımadası El Kaidesi'nin (AYEK) askeri liderlerinden Ebu Umeyr el Hadrami'nin bir ABD saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, gerçek adı Salih bir Salim bin Abid Abulen olan ve Ebu Umeyr el Hadrami olarak tanınan isim, ABD'ye ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırıda hedef alınarak öldürüldü.

Saldırının, 14 Kasım 2021 tarihinde düzenlendiği kaydedildi.

Olaya ilişkin El Kaide'den yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak, El Hadrami'nin yaşamını yitirdiği bilgisi teyit edildi.

İlk olarak 1980'li yılların sonlarına doğru Sovyetler Birliği'ne karşı savaş için Afganistan'a giden Yemenli El Hadrami, burada El Kaide içerisinde yükseldi.

El Hadrami'nin, El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in yardımcılarından olduğu belirtiliyordu.

El Hadrami Afganistan'ın ardından faaliyetlerine Yemen'de devam etmiş, burada bir dönem tutuklu kalmış, cezaevinden çıkmasının ardından AYEK içerisinde askeri liderlik görevlerini sürdürmüştü.

Ölümünün ardından El Kaide'nin birçok yapılanması El Hadrami için taziye açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Mepa News