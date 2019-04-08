Hafter güçleri Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince desteklenen General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı.

Libya'daki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter güçlerine ait savaş uçakları, başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı olan Mitiga Uluslararası Havaalanı'na ilk kez hava saldırısı düzenledi.

Trablus merkezine 11 kilometre mesafedeki Mitiga Uluslararası Havaalanı'ndan saldırı sonrası dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynaklar, saldırıda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

Hava saldırısı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Hişam Ebu Şukeyvat'ın düzenlediği basın toplantısının hemen ardından gerçekleşti.

Şukeyvat, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, mevcut olaylardan dolayı risk oluşması halinde havaalanını kapatmak ve uçuşları askıya almaktan çekinmeyeceklerini ifade etmişti.

"Güvenlik birimleri görevlerini yerine getiriyor"

Öte yandan UMH İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Trablus'ta güvenlik birimleri, kamu ve özel mülkleri, tesisleri, diplomatik misyonları koruma konusundaki görevlerini yerine getiriyor. Birimler bunu başkentteki istikrar ve güvenliği korumak amacıyla yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Libya'da UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırıya geçen darbeci General Hafter'e bağlı güçlere karşı dün operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA