Enkaza dönen spor salonunda şampiyonluk için hazırlanıyor

Boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sporu babasından öğrendiğini söyledi.

Halep doğumlu 25 yaşındaki genç eğitmen, 2009'da memleketindeki bir turnuvada birincilik aldığını, takip eden iki yılda ise Suriye şampiyonu olduğunu belirtti.

Devvara, Kazakistan’daki Dünya Boks Şampiyonası'na katıldığında ise Suriye'de iç savaşın derinleştiğini dile getirerek, "Rejim bölgesine gidemez oldum çünkü Esed sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef aldığı için devrimcilerin safında yer aldım." dedi.

Saldırılarda üç amcasını, kardeşini ve iki kuzenini kaybeden ve evine roket isabet etmesi sonucu ölümden döndüğünü söyleyen Devvara, Halep'in batı kırsalında İdlib'e komşu Etarib ilçesine göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Tavanı uçmuş ring

Devvara, Etarib'de boksa devam etmek için çabaladığını ve saldırılarda zarar görmüş, tavanı uçmuş metruk bir binayı eğitim için kullanmaya başladığını kaydetti.

"Burası Esed rejiminin saldırıları sonucuna yıkılmış bir salon. En azından bir tarafın tavanı hala yerinde. Yağmurdan korunabiliyoruz." diyen Devvara, gençlere spor sevgisini aşılayarak, onlara acıyı ve göçü mümkün olduğunca unutturabilmeyi hedeflediğini aktardı.

Devvara, 10 genç ve 25 çocuğu eğittiğini belirterek, "İnşallah bu salondan şampiyonlar çıkaracağız. Ülkenin durumu nedeniyle karşılaşmaya çıkabilecek kimse olmasa da gençlerimiz turnuvalara hazır." tespitini yaptı.

Çocukluk hayaliydi

Devvara, 5 yaşından beri yurt dışındaki turnuvalara katılmayı hayal ettiğini, eğittiği pek çok arkadaşının bu imkana sahip olduğunu belirtti.

Genç eğitmen, "Benim Avrupa'da bir turnuvaya katılma fırsatım olmadı. Allah herkesi muvaffak etsin ve tüm gençlerin dilekleri gerçek olsun." temennisinde bulundu.

Devvara, evi rejim saldırılarında yıkıldıktan sonra AA muhabirinin çektiği pozuyla yılın fotoğraflarına aday gösterilmişti.

Etaribli 17 yaşındaki İyyad Hallek de antrenörü Devvara'dan çok şey öğrendiğini, önceden gittiği spor salonunun rejim saldırısında yıkıldığını dile getirdi.

Hallek, "Tek hayalim, ünlü bir boksör olmak." dedi.

İdlib

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA