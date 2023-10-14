Halid Meşal: Bizler bu vatanın sahipleriyiz

Hamas'ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, dünya televizyonlarında ilk kez Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a konuştu

Hamas'ın İsrail'e saldırısı nasıl oldu? Saldırının zamanlaması ile ilgili ne düşünüyor? Rehineler için nasıl bir yol haritası masada? Sivillerin öldürülmesi ile ilgili ne diyor? İran ve Hizbullah bu saldırının neresinde? Hamas, Gazze'ye olası bir kara harekatında ne yapacak? İki devletli çözümü savunuyor mu?

Hamas'ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, Habertürk'ten Mehmet AKif Ersoy'ın sorularını yanıtladı.

İşte çok kritik röportajdan öne çıkanlar;

7 Ekim'de Kassam Tugayları tarafından İsrail tarafına harekat gerçekleşti. Bu operasyon gerçekleştiğinde öncelikle bilginiz var mıydı?

Öncelikle size ve Türkiye'dekilere hoş geldiniz diyorum. Saha ile ilgili bilgiler ihtisasa göre dağılır. Askeri direniş tugayları vardır. Saha ile ilgili planları onlar alırlar. Siyasi kararları ise bizim yönetimimize bağlıdır. 7 Ekim'de olanlar sahada olanlar ile ilgiliydi. Hamas hareketinin genel stratejiisi dahilindeydi. İşgalden kurtarmaya yönelik bir adımdı.

Sivilleri öldürdüler ve bu haber size geldiğinizde ne yapıyordunuz?

Tek başımaydım sabah namazından çıkmıştım. Haber geldi ve televizyonlar paylaştı, biz de bu şekilde haberdar olduk. İlk başta kimin gerçekleştirdiğini bilmiyorduk sonrasında detayları biz de öğrendik. Sonrasında da Hamas üyeleri toplantıya çağrıldı.

Bu operasyonu televizyondan öğrendiniz öyle mi?

Evet öyle öğrendik. Tabii bu büyük bir olay. Takip etmekteyiz, gurur da duyuyoruz, iftihar da ediyoruz.

Olay yeni başlamadı, olay 1948'den beri başladı. İşgaldi tüm olanlar.

Haberi aldığınızda toplantı olunca neler konuşuldu?

İftihar ettim, evet ihtihar ettim. Askeri kollarla gurur duyduk.

İstişare yapıldı mı?

Kesinlike herkesin mutabık olduğu bir adımdı.

Bu adım İsrail'in cinayetlerine doğal gelen bir tepkiydi. Olan olay doğal bir refleksti, Gazza hakı tarafından İsrail'in birikmiş tepkilerine karşı birikmiş bir tepkiydi. İsrail Mescid-i Aksa'nın içinddeyd,,

Sivilleri öldürdünüz ve bütün dünya terör eylemi gerçekleştirdiğinizi söylüyor. Neden festivallere gelen farklı uyruklardaki 30'dan fazla ülkeden insanları öldürdünüz?

Kassam Tugayları askeri inanışı şudur: İşgali bu topraklardan defedene kadar savaşmak. Bununla alakalı bir hazırlık vardı. Gazze bölümüne saldırı ile başladı bu harekat. Gördük ki İsrail yenilmez en güçlü ordu diyordu. Birkaç saat içinde yenilince biz de şaşırdık. Kassam harekate içeri girdiler birkaç saat içerisinde alana girdiler. Yaşlılar kadınları çocukları öldürmeyin bunlar dini öğretilerdir.

Ama öldürdüler...

Hayır öldürmediler. Savaş sırasında bu tür durumlar olur. İsrail de demiyor muydu? Yanlışlıkla askerimizi öldürdük.

Kassam Tugayları'nın altında bir şey vardı Mescid-i Aksa'yı korumak, hapishanedekileri özgürleştirmek, topraklarımıza kavuşmak.

Bizim tarafımızdan kasıtlı sivil öldürdüğümüz olmamıştır. Ancak İsrail her yerde katliamlar yapıyor. İsrail sivilleri öldürmeye meyilli bir oluşumdur.

Karşıda her teknolojiye sahip ABD var. Çok fazla sivil öldürdü, Batı bunu unutuyor ve karşıdakinin kasıtsız yanlışlıklarına odaklanıyor. Fakat İsraillilerin öldürdükleri de var. Bir esiri düşmana kaptırırsanız o kişiyi de öldürün inanışı İsraillilerde var.

İnsanlar diyor ki Hamas bugüne kadar İsrail'e benzemiyordu ama artık öldürdü diyor. Siz öldürünce İsrail'e benzediniz mi?

Hayır, büyük fark var. Bizler bu vatanın sahipleriyiz. Yabancı işgalci ile halkı bir tutamazsınız. Dışardan düşman gelince asker de öldürse sivil de öldürse düşman. Ülkeme gelen herkes düşmadır, suçludur. Ben bu toprakların sahibiyim.

Hamas'ı şeytanlaştırmak istiyorlar, Filistin'i şeytanlaştırmak istiyorlar. Batı ABD çifte standart yaptıkları için, iki yüzlülük yaptıkları için İsrail'e istediklerini sunmaya çalışıyorlar. İsrail'e neden füzeler veriyorlar? Camileri, hastaneleri yıkmak için, Filistinli insanların üstüne atmak için.

Rehineler ile ilgili teslim etme imkanı var mı?

İşgalci askerlerden bahsediyoruz. Başka ülkelerin vatandaşlığına sahip insanlar var diyorlar. Bu ülkenin vatandaşlıkları var, başka ülkenin ordusunda hizmet eden, başka ülkenin vatandaşını öldüren birine neden vatandaşlık veriyorsunuz? Beni alakadar etmez vatandaşlığı.

Farklı uyruğa sahip askerlerden bahsediyoruz değil mi?

ABD vatandaşı olanlar var diyorlar ben bunların kimliğini bilmiyorum, bunu incelemek gerkeir.

Hamas ile Mossad arasında işbirliği iddiaları var. Kendi givenliklerini koruyorları, diyorlar ki Hamas nasıl girebildi?

Hamas 1987'de çıktı. Büyüyünce, cesareti ortaya çıkınca tarihe geçince onlar idrak ettiler.

Yenilgiye alışanlar zaferin hayalini bile kuramaz. İsrail gerçekte yenilmedi anlaştı diyorlar, Bunlar İsrail'in yenilgisine bahane bulmak için. İsrailliler öyle efsaneler kurdu ki, girdiği her savaşta kazanır sanılıyor. İsrail kendini yenilmez bir güç olarak göstermek istiyor. Ancak tarih bize gösteriyor ki tarih işgalcilerin yenilgisini gösterir.

Neden bu zaman?

Bunun kıvılcımı İsrail'in son politikalarıydı. 7 Ekim ateşinin sebebi şuydu: İsrail ateşle oynadı. Birisi ateşle oynuyor.

İsrail ordusu hükümet radikal gruplar ve yerleşimciler bir grup olup İsrail'in ajandasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Gazze'deki kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'nın tehlikede olduğunu gördüler. Dolayısıyla Kassam Tugayları da bu adımı gerçekleştirdi. Özetle size söylüyorum: Filistin halkının yaptığı bütün şeyler işgal nedeniyledir. Başka nedenler de var haksızlıklar, tutuklamalar, saldırılar. Filistin halkımız inannçlı, mümin bir halk.

Siz bilginiz olmadığını söylediniz. Peki İran veya Hizbullah veya başka bir ülkenin haberi var mı?

Kesinlikle net şekilde cevaplayayım. Alınan kararlar tamamen Filistin'de alınmış kararlardır, Hamas'ın kararıdır. Bölgedeki ülkelerin saldırıdan haberi yoktu.

Hizbullah'tan destek bekliyor musunuz?

Filistin sadee Fiistinlilerin vatanı değildir. Burası mukaddes bir topraktır. Üç dini başketten birisidir Mescid-i Aksa. Müsümanların ilk kıblesidir.

Bu harekattan sonra sizce dünyanın Hamas'a bakışı değişti mi? Hamas'ın imajı zarar gördü mü?

Nasıl bir zarar? 7 Ekim'den önce ABD terör listesine eklemişti, Avrupa da öncesinde eklemişti. Daha önce ne yaptı Hamas? Kimlerle savaşıyor? İşgalcilerle. Uluslarası hukuka göre Hamas hak sahibi, Filistin halkı hak sahibi. Fakat tüm bunlara rağmen dünya bize karşı durup, İsrail'in yanında duruyor.

93'ten önce Yaser Arafat terörist biriydi onlar için. Sonra ne oldu? Barış elçisi ilan ettiler. Biz ne kazandı? Peki sonra Arafat'a naptılar? Öldürdüler. Dünya ne yapacak diye sormayın. Dünya sadece güce saygı duyuyor.

Kara harekatı başlarsa Hamas neler yapar?

İsrail şu an Gazze'deki sivil halkımızdan yenildiği için intikam alıyor. Korkak düşman ancak sivillerden intikam alır. Gazze'yi halkından tahliye etmeye çalışıyorlar ki bu bir soykırımdır. Sanıyorlar ki bu Hamas'ı zayıflatacak, halkımızı zayıflatacak.

Vietnam'da 3.5 milyon kişi öldü. Cezayir'de soykırım yaptılar. Ne oldu? Cezayir kazandı, Vietnam kazandı.

1500 şehidimiz var, 500'ü çocuk. Sivillere karşı işlenen cinayetlere karşı dünya durmalıdır. Türkiye'ye saygım büyük. Türkiye İsrail'in cinayetlerine dur demeli. Elektrik ve suyun kesilmesine dur demeli. Gazze halkı oradan göçmeyecek. Ne olursa olsun. Türkiye'den ve İslam ülkelerinden bir İslam Zirvesi gerçekleştirmelerini bekliyoruz.

Fetih hareketi ile ilişkiniz ne yönde? Çözüm nedir? Siz iki ülkeli çözümü ve 1967 sınırın kbul ediyor musunuz?

Onlar kardeşlerimiz. Anlaşmadığımız konular var ancak işgalcilere karşı bir duruyoruz.

Bizim savaşımız yönetime değil işgalciyle. Bizler Filistinlilerin saflarını birleştirmekle yükümlüyüz. Filistin halkı çok fazla barış girişimine fırsat tanıdı. 1967 sınırlarınıve anlaşmasını asıl çiğneyen İsrail'dir. 1967 sınırı Arap ülkeleri arasında mutabakat sağlamak içindir. Filistin'in tamamı bizim hakkımız. Mülteciler dönerse 1967 kabul edilir. 2017'deki duruşumuz asıl duruşumuzla çelişmiyor.

Sizden önce İsrail Büyükelçisi Lillian ile röportaj gerçekleştirdim. İsrail Büyükelçisi Filistin'e çok yardım geldiğini ancak Hamas'ın değerlendirmediğini söyledi. Hamas neden elektrik ve suyu sağlamıyor çünkü bu yardımlar buna harcanmıyor dedi.

Üç şey söyleyeceğim. İlki, İsrail uluslararası camianın da rızasıyla temel ihtiyaçları Filistinlilere sadece ölmeyecekleri kadar veriyor. Onların sağlıklı hayat yaşamasına izin vermiyor. Tıpkı tutsak gibi. İsrail'in yaptığı Filistinlilerin ölmemesini sağlamaktır. Gelen yardımların tamamı o ülkelerin organizasyonunda gerçekleşyor. Hamas bunu kontrol etmiyor. Hamas'a nakit olarak kimse parayı teslim etmiyor. Dünya da biliyor ki gelen yardımlar kendi organizasyonlarında gerçekleşiyor. İddia edilenin aksine ise Hamas, halkının yaşamını, şartlarnı iyileştirdi. Üçüncü sözüm de şudur: Filistin halkının meselesi yeme içme değildir. Hürriyettir. Vatana dönmektir. Yerleşimciliere karşı koymak istiyorlar ve hedefimiz başkenti Kudüs olan ülkemizi kurmaktır.

Kaynak: HaberTürk