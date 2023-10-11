Halid Meşal: Mescid-i Aksa Abdülhamid'in emanetidir

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken Hamas Lideri Halid Meşal'den cihad çağrısı geldi.

Hamas lideri Halid Meşal'in yaptığı konuşmadan başlıklar:

“Kardeşleriniz bu izzetli direnişi sergilediler. Mescid-i Aksa'nın kirletildiğini ve bölündüğünü gördüklerinde ona sahip çıkarak işgalin itibarlarını yerle bir ettiler. Bu eylem, bizde diriliş ve direniş ruhunu yeniden canlandırdı.

Bizim sorumluluğumuz öfkeli olup Arap ve İslam sokaklarında meydanlara çıkmaktır. Cuma günü için çağrı yapıldı ama bunu Cuma'dan önce ve Cuma'dan sonra yapacağız. Gazze size tüm yardım şekileri için haykırıyor.

Netanyahu, Amerika'nın yeşil ışığı ve Arapların sessizliğiyle yanık toprak politikasını uyguluyor. Halklardan, Ümmetin liderlerinden, tüm kurumlarından, Siyonist babarlığını durdurmak ve Filistin ve Kudüs'ün yanında yer almak için siyasi bir hareketi istiyoruz.

Mescid-i Aksa, Hz.Muhammed'in (s.a.v.) emaneti ve onun anahtarlarını almak için yarı yolda yürüyerek oraya gelen Ömer bin Hattab, Selahaddin Eyyubi ve Sultan Abdülhamid'in emanetidir.

Cenab-ı Allah, halkaların yöneticilerine, İslami, vatansever ve milliyetçi hareketlerin liderlerine ve alimlere Mescid-i Aksa ile ilgili olarak nerede durduğunuzu soracak. Peki biz buna cevabımız ne olacak?

Bu an, Ümmetin direnişe girişme anıdır.

Filistin topraklarında her Müslümanın savaşmasını gerektiren fetva veren alimler nerede? Ne bekliyorsunuz? Mescid-i Aksa'nın yerine sözde mabedin yapılmasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim gururumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir.

Resmi ve halk olarak öncelikle komşu ve yakın ülkelerine sesleniyorum, Filistin'e en yakın olan siz olduğunuz için göreviniz daha büyük.

Ürdün'de şerefli kabilelere ve kamplara sesleniyorum. Ürdün'ü silmek için bir komploya maruz kalıyor. İşte gerçek an geldi. Sınırlar size yakın ve herkes sorumluluğunu biliyor.

Fıkıh kitaplarında cihad bölümlerini okuyan alimlere sesleniyorum. İşte uygulama anı. Allah bize tüm bunları soracak.

Gazze'deki kardeşlerinizin bu direnişi olmasaydı Mescid-i Aksa kaybedilirdi. Bu nedenle sizleri cihad için seferber olmaya çağırıyorum ve bu bireysel bir sorumluluktur. Toplu ve bireysel olarak savaşın. Mescid-i Aksa çağırıyor siz ve bu sizin sahip olduğunuz bir güvendir. Batı, Amerika ve Siyonistler mücahit konvoylarını gördüklerinde güç dengesi ve tüm manzara değişecek.

Geleceği yaratacağız ama sadece sözle, hayalle, parayla değil, bugün gerekli olan cihad ve fiili çalışmadır.”

Kaynak: Halid Meşal, Gazze ve Mescid-i Aksa için cihat çağrısı yaptı