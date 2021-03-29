Hamaney'den mahkumlara af ve ceza indirimi

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 1849 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kabul edilmesinin ve Hz. Muhammed'in torunlarından, Şiilerin 12. imam olarak kabul ettiği Muhammed Mehdi'nin doğum yıl dönümü dolayısıyla alındığı ifade edildi.

Söz konusu kararın Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, mahkumlardan kaçının affedildiği, kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran anayasasının 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erkinin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde af çıkarıyor.