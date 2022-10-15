Hamaney'den protestolara yönelik sert açıklama

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası patlak veren yönetim karşıtı protestolara ilişkin yaptığı "sert" açıklamada, 'kimsenin İslam Cumhuriyeti'nin kökünü kazıyabileceğini düşünmeye cüret etmemesi gerektiğini' söyledi.

Mahsa Amini isimli 22 yaşındaki Kürt kadının "uygunsuz kıyafet" giydiği iddiasıyla geçen ay gözaltına alınması ve 3 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların katıldığı ve Hamaney'in yanı sıra İslamcı rejimin yıkılması çağrılarına dönüşen gösteriler birinci ayını geride bırakmak üzere.

Gelişmeler her ne kadar sistemi devirmekten uzak olsa da protestolar, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana molla rejimine karşı en cesur meydan okumalardan biri olarak nitelendiriliyor.

İran İslam Cumhuriyeti'ni 'sarsılmaz (kökü sağlam) bir ağaca' benzeten Hamaney ise devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu fidan artık güçlü bir ağaç ve kimse onu kökünden sökebileceğini düşünmeye cüret etmemeli." ifadesini kullandı.

Protestoları, "İran'ın büyük ve yenilikçi gelişimine ve hareketlerine karşı düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendiren Hamaney, "Düşmanlar tarafından organize edilen dağınık ayaklanma eylemleri... Son olaylarda, düşmanın rolü ve müdahalesi herkes için hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile aşikar. Bu olaylar kendiliğinden ortaya çıkan bir iç mesele değil, elbette düşmanlar bazı alanları kullanmış olabilir ancak propaganda yapmak, zihinleri etkilemeye çalışmak, heyecan yaratmak, yakıcı maddeleri teşvik etmek hatta onları yapmanın yollarını göstermek gibi düşmanın eylemleri artık tamamen görülmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Euronews