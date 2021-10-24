Hamaney'den tepki: 'Günah işlediler'

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail ile ilişkileri normalleştirme yolunda adım atan Arap ülkelerinin “günah işlediğini” söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hameney, “Bazı ülkeler maalesef gaspçı ve baskıcı Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirerek, hatalar, çok büyük hatalar, günahlar işlediler.” dedi.

Hamaney, İsrail ile 2020 yılında ilişkilerini normalleştirme yolunda karalar alan Arap ülkelerinin bu kararlarından geri dönmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Arap ülkelerinin bu kararlarıyla İslam birliğine aykırı hareket ettiğini söyleyen İran’ın dini lideri, bu ülkelerin karalarından vazgeçip hatalarını tamir etmeleri gerektiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Bahreyn ve Fas, İsrail ile 2020 yılında ilişkilerini normalleştirme yolunda adımlar atmıştı.

Kaynak: Euronews