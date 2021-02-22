İran lideri Hamaney, uranyumu yüzde 60 zenginleştireceklerini söyledi

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Uzmanlar Meclisi üyeleriyle görüşen İran lideri, nükleer anlaşma, ABD yaptırımları ve uranyum zenginleştirme programıyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer kapasitesini ihtiyaç duyduğu kadar arttıracağını ve uranyumu zenginleştirmede yüzde 20 seviyesinde kalmayacağını kaydeden Hamaney, "İran, nükleer meselede geri adım atmayacak. İran, ihtiyacına göre ve ülke çıkarlarının gerektirdiği şekilde uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar da ileri gidecektir." ifadelerini kullandı.

Batı'nın İran'a tavrı

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ilgili açıklamalarını "kibirli, talepkâr ve insafsız" olarak nitelendiren Hamaney, "Batılılar, nükleer silah peşinde olmadığımızı çok iyi biliyor. Nükleer silah meselesi bahane. Onlar normal silahlara sahip olmamıza da karşılar. Çünkü İran'ın güçlenmesini istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın kitle imha silahlarına bakışı

Hamaney, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Uluslararası Siyonist palyaço (Netanyahu) sürekli 'İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz' diyor. Ona şu söylenmeli: İran, nükleer silah elde etme kararı alırsa ne kendisi ne de onun büyükleri buna engel olabilir. İran, dini açıdan kitle imha silahlarını yasak görüyor."

Birlik çağrısı

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören ve "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasanın iyi olduğunu ve ciddiyetle uygulanması gerektiğini ifade eden Hamaney, hükümet ve Meclisten bu konuyla ilgili anlaşmazlığı çözmelerini ve iki sesliliğe yol açmamalarını istedi.

Nükleer yasa

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesisleri istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

AA