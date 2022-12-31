Hamaney’in tutuklu yeğeninin açlık grevinde olduğu iddiasına yalanlama

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, Kerçek Cezaevi’nde tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Muradhani’nin açlık grevine başladığına ilişkin medyada yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, yapılan takipler sonucunda iddiaların “gerçeği yansıtmadığı, söz konusu kişinin açlık grevine hiç başlamadığı” kaydedildi.

Feride Muradhani’nin son günlerde “ailesiyle iki defa görüştüğüne" dikkat çekilen açıklamada, "ilgili şahsın diğer mahkumlar gibi yasal imkanlardan faydalandığı” vurgulandı.

Açıklamanın, Muradhani’nin açlık grevine başladığına yönelik haberlerin yayınlanmasından bir hafta sonra yapılması dikkat çekti.

- Feride Muradhani'nin kardeşi açlık grevini duyurmuştu

İran lideri Ali Hamaney’in yeğeni Mahmud Muradhani, 24 Aralık’ta kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 3 yıl hapis cezasına çarptırılan insan hakları aktvisti ve rejim karşıtı kardeşi Feride Muradhani’nin açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Tahran eyaletinin Veramin şehrindeki Kerçek Cezaevi’nde tutuklu olan kardeşinin son durumuna ilişkin bilgi veren Muradhani, "Feride Muradhani, tutulduğu yere itiraz ederek Evin Cezaevi’ne nakledilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Feride Muradhani, daha önce devam eden davaları nedeniyle Ekim 2021’de tutuklanmış ve bu yıl Nisan ayında kefaletle serbest bırakılmıştı.

İrşad devriyeleri olarak bilinen "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından Muradhani, 23 Kasım’da gelen bir mahkeme celbi sonrası savcılığa gitmiş ve yeniden tutuklanmıştı.

Muradhani’nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, müvekkiline daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığını açıklamıştı.