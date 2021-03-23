Hamas, Gazze teşkilatı yönetim kurulunu belirledi

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Hamas hareketinin Gazze Şeridi’ndeki seçim süreci kapsamında Şura Konseyi, 14 Mart Pazar günü bir toplantı düzenledi.” ifadelerine yer verilirken, toplantıda, Hamas Siyasi Büro üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Komitesi başkanlarının seçildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca ilk defa Hamas Siyasi Büro üyeliğine iki kadının seçildiğine dikkat çekildi.

İşte Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki teşkilatının yönetimine seçilen isimler:

1. Yahya Sinvar (Gazze sorumlusu)

2. Halil el-Hayye (Başkan yardımcısı)

3. Nizar Avadullah (üye)

4. Mahmud ez-Zehhar (üye)

5. Ruhi Müşteha (üye)

6. Fethi Hammad (üye)

7. Samih es-Serrac (üye)

8. Salah el-Berdevil (üye)

9. Mervan İsa (üye)

10. Cemile eş-Şenti (üye)

11. Fatıma Şerab el-Ehres (kadın kolları başkanı)

12. Gazi Hamd (üye)

13. İsmail Berhum (üye)

14. Suheyl el-Hindi (üye)

15. Zekeriya Ebu Ma’mer (üye)

16. Cevad Ebu Şemale (üye)

17. Kemal Ebu Avn (üye)

18. İsam ed-Dealis (üye)

19. Üsame el-Mezini (Şura Meclisi Başkanı)

20. Mahir Sebre (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Kaynak: İslami Analiz

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 09:12