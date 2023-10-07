Hamas'ın İsrail eyleminde 2 önemli tarihi olay detayı

Mustafa Güneş / Dünya Bülteni Haber Merkezi

Hamas, İsrail'e yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Gazze'de bulunan 4 ayrı silahlı grup İsrail hedeflerine yönelik gece sabaha karşı harekete geçti. Birçok nokta ele geçirildi.

Hamas'ın başlattığı harekatın sonuçları ve bilançosu henüz belli değil; ancak saldırının tarihi açıdan iki önemli olayın yıl dönümünde gerçekleştiği görülüyor.

1. OLAYIN 38. YIL DÖNÜMÜ

Filistinli silahlı gruplar 7 Ekim 1985 tarihinde Achille Lauro isimli gemide eylem yapmıştı.

7 Ekim 1985 tarihinde, Filistin Kurtuluş Cephesi (FKC) mensubu dört kişi, İsrail'in 1 Ekim tarihinde Tunus'taki FKÖ genel merkezini bombalamasına misilleme olarak, Achille Lauro gemisi Mısır'ın Aleksandria kentinden Port Said kentine gittiği sırada geminin kontrolünü ele geçirdiler.

Geminin, Suriye'nin Tartus limanına yanaşmasını ve o tarihte İsrail hapisanelerindeki 50 Filistinlinin serbest bırakılmasını talep ettiler. İsteklerinin reddedilmesi üzerine, felçli bir Yahudi yolcuyu (Leon Klinghoffer) öldürerek denize attılar. Gemi Port Said'e geri döndü ve iki gün süren pazarlıklardan sonra korsanlar, gemiyi terk etmeye razı oldular ve bir Mısır uçağı ile Tunus'a gitmelerine izin verildi.

Uçak Tunus'a gitmekte iken ABD savaş uçaklarınca Sicilya'daki bir NATO üssüne inmeye zorlandı ve korsanlar İtalyan makamlarınca tutuklandı. Büyük olasılıkla liderleri Ebu Abbas da dahil olmak üzere uçağın diğer yolcularının Tunus'a gitmelerine izin verildi. Ebu Abbas İtalyan makamlarınca gıyabında yargılandı ve suçlu bulundu. Abbas, kaçırma olayı ve öldürülen Klinghoffer için 1996'da özür diledi fakat bu özür ABD hükûmeti ve Klinghoffer'in ailesince kabul edilmedi. Abbas 2003 yılında Irak'ta yakalandı ve 8 Mart 2004'te hapiste öldü.

2. OLAYIN 21. YIL DÖNÜMÜ

İkinci önemli olay ise 7 Ekim 2002 tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıydı.

Hamas, bu saldırının 21. yıl dönümünde İsrail'e yönelik karşı harekat başlattı.