Hamas İsrail'e girdi, bir karakolu ele geçirdi iddiası

Filistin'in Gazze şeridinden sabah saatlerinden itiberen İsrail'e onlarca roket atıldı. Roketlerden sonra İsrail tarafı savaş alarmı verdi. Öte yandan roketlerle eş zamanlı olarak Filistinli silahlı grupların İsrail'in Sderot şehrine girdikleri ve bir karakolu ele geçirdiği belirtiliyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

4 AYRI SİLAHLI GRUP SALDIRI HALİNDE İDDİASI

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

HAMAS'TAN ELE GEÇİRDİĞİ NOKTALARI AÇIKLADI

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.

Bölgeden gelen en son görüntüler: