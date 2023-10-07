Hamas-İsrail savaşının ilk bilançosu açıklandı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

"İSRAİL'DE HAYATINI KAYBEDENLER 100'E YÜKSELDİ"

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 40’a yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısının ise 740 olduğu ifade edildi.

İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

HAMAS: ELİMİZDE ESİR İSRAİL ASKERLERİ VAR

Filistinli gruplar, 'Aksa Tufanı' saldırısında çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları'na ait Telegram kanalında yayımlanan videoyla birlikte paylaşılan açıklamada, "Aksa Tufanı'nda esir alınan onlarca İsrail askeri Kassam Tugaylarının elinde" ifadelerine yer verildi.

Videoda, askeri üniforma giymediği görülen 3 kişinin de "İsrail askerleri" olduğu belirtilen açıklamada, esir alınan asker sayısıyla ilgili net bilgi verilmedi.

ESİRLER ARASINDA ÜST DÜZEY ASKERLER DE VAR

Hamas, çok sayıda İsrailliyi esir aldıklarını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

FİLİSTİN: 198 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli sağlık yetkilileri "İsrail'in hava saldırılarında 198 Filistinli hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hamas'ın Başkan Yardımcısı El Aruri "İsrail'in hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya yetecek kadar İsrailli esirimiz var" ifadelerini kullandı.