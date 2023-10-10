Hamas'tan İsrail'e uyarı: Her seferinde bir rehine ölür

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda "sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına" vurgu yapan Ebu Ubeyde, "insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini" ifade etti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

"Buna karşı bizler de bu saatten itibaren, evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayımlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere (İsrail'e) yükleyelim. Top artık onlardadır."

"UZUN BİR MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in saldırılarına karşı “uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazır olduklarını” belirtti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim sabahından bu yana süren Filistin-İsrail çatışmasındaki gelişmeler hakkında Katar merkezli Aljazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu..

Ebu Ubeyde, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına karşı, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek.” dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır.” diye konuştu.

Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları’nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının “gülünç” olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bombardımanında sivil tesisleri bombalayarak, çocukları ve aileleri katlettiğine işaret ederek, “Düşman güçleri şu ana kadar 60 saatten fazladır savaşçılarımızla (kara savaşı yoluyla) yüzleşemedi. Mücahitlerimiz işgal ordusunun Gazze tümenini tamamen yok etti. Sahada birçok yerde savaşımız hala devam ediyor.” diye konuştu.

Filistinli direnişçilerin İsrailli güçlerden çok sayıda unsuru esir aldığına işaret eden Ebu Ubeyde, esir takası konusunda şunları söyledi:

“Bombardıman sürerken esirler konusunu müzakere etmeyeceğiz. Tehdit, baskı ve bombardımanlar bizi esirler konusunu müzakere etmeye ikna edemeyecek.”