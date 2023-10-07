Hamas'tan son dakika açıklaması
Hamas, İsrail'e yönelik başlatılan harekat kapsamında bir sınır kapısı ile çevresindeki askeri noktaları ele geçirdiğini duyurdu.
Ortadoğu 07.10.2023, 10:59 07.10.2023, 11:09
Hamas, bugün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik saldırılarıyla ilgili son dakika açıklamada bulundu.
Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.
Gazze'de bulunan 4 ayrı silahlı grubun İsrail'e eş zamanlı saldırı başlattığı belirtiliyor.
Silahlı gruplardan bazılarının İsrail içlerine kadar girerek askeri noktaları ele geçirdiği ifade ediliyor.
Sosyal medyaya sızan görüntülerde Filistinli silahlı gruplar İsrail caddelerinde operasyon düzenliyor.
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