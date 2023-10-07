Hamas Tel Aviv'in merkezini roketlerle vurdu

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar hızlanarak devam ediyor. İsrail, Gazze'deki birçok noktayı füzelerle vururken, Hamas da Tel Aviv'in merkezini hedef alan roketli saldırılar düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 150'den fazla roket atılırken, Gazze Şeridi çevresindeki kentler ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

TEL AVİV'E 150 ROKET ATEŞLENDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Telaviv de yahudilerin son durumu bu. pic.twitter.com/cSQg8mPokX — YAZI-YORUM... (@dua206) October 7, 2023

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

NETANYAHU'DAN GAZZE'Yİ TEHDİT EDEN AÇIKLAMALAR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çok sert açıklamalarda bulunarak intikam alacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesiyle Tel Aviv kentinde bir araya gelmesinin basın açıklaması yaptı. Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız.Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." ifadelerini kullandı.