Hamas ve İslami Cihat liderleri bir araya geldi

Hamas Siyasi Ofisi Başkan Yardımcısı Saleh el-Aruri, Hamas’ın Gazze'deki Siyasi Ofisi Üyesi Ve Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye ve bu hareketin siyasi ofisi üyeleri ve liderlerinden oluşan bir grup İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nehale ile bir araya geldi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, taraflar gerçekleştirdikleri görüşmede; Filistin'deki ve bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki direnişe saldırma çabalarını, "Meydanların Birliği" (Gazze'deki üç günlük savaş) savaşının sonuçlarını ve kazanımlarını ve Filistinli esirlerin durumunu ele aldılar.

Hamas ve İslami Cihat liderleri toplantının ardından şu açıklamayı yaptı: "Kudüs, Filistin'in ebedî başkentidir ve Siyonist düşmanla ana çatışma konusudur ve Siyonist düşman bu camiyi asla bölemeyecek ve işgalcilerle savaş, onlar kovulana kadar ve bu topraklar onların pisliğinden temizlenene kadar devam edecektir."

İki taraf ayrıca Hamas ve İslami Cihat arasındaki güçlü ilişkileri ve Filistin topraklarının ve kutsal alanlarının kurtarılması için birbirleriyle iş birliğini vurguladı.