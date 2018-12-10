Hamas’tan Lübnan’a ziyaret

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar önderliğindeki heyet Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin amacının Filistin ile Lübnan halkları arasındaki dayanışma olduğu kaydedildi.

Heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Avn, İsrail'in "Filistinlileri vatandaş yerine yerleşimci" olarak görme politikasının arkasında, Filistin halkının haklarını yeniden hedef alma gibi düşmanca niyetlerin yattığını belirtti.

Lübnan'ın, topraklarının tamamını geri alma ve başkenti Kudüs olacak devletini kurma mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunun altını çizen Avn, "İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirme girişimleriyle Filistin kimliğini Arap ve uluslararası haritalardan silmeye çalışıyor." dedi.

Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70 yıldan beri kutlandığını ancak uluslararası toplumun ise İsrail'in Filistin halkına yönelik ardı arkası kesilmeyen ihlallerini görmezden geldiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Avn, Filistin davasını aydınlatma ve gözlerden kaybolmasını engellemek için uluslararası çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in "Filistinlileri vatandaş yerine yerleşimci" olarak görme politikasının arkasında, Filistin halkının haklarını yeniden hedef alma gibi düşmanca niyetlerin barındığını ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

