Hapishaneden kaçan onlarca terörist halen yakalanamadı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'deki terör örgütü DEAŞ unsurlarının ele geçirdiği Sanayi Hapishanesi'ni ABD desteğiyle 26 Ocak'ta tekrar almasının ardından, gözler firar eden onlarca DEAŞ mensubunun akıbetine çevrildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 20 Ocak'ta hapishaneden kaçan onlarca DEAŞ unsuru halihazırda Haseke kent merkezinde yer alan Guveyran Mahallesi'ndeki evlerde saklanıyor.

Kent merkezinden kaçmayı amaçlayan DEAŞ'lılar, saklandıkları bölgelerde belli aralıklarla ABD destekli YPG/PKK'lı teröristlerle çatışıyor.

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da gece geç saatlerde YPG/PKK kuşatmasındaki Guveyran Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

YPG/PKK Kamışlı'da kontrol noktalarının sayısını artırdı

YPG/PKK, Haseke'deki hapishane saldırısından sonra, Kamışlı ilçe merkezinde terörist sayısını yükseltti.

Terör örgütü işgalinde tuttuğu ilçe merkezinin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktası sayısını da artırdı.

Öte yandan YPG/PKK, 25 Ocak'ta çoğu DEAŞ'lı olmak üzere alıkoyduğu en az 600 kişiyi Haseke kent merkezinden Kamışlı ilçesine nakletmişti.

ABD petrol sahasındaki üssüne takviye gönderdi

ABD güçleri de Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Ömer petrol sahasındaki üssüne 50 tırlık sevkiyat yaptı.

Haseke'nin kuzeydoğusunda Rumeylan bölgesinden gönderilen tırlarda güdümlü füzeler, mühimmat ve tank malzemeleri yer aldı.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.