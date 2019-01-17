Hapishaneye benzetilen şeffaf camiye yoğun eleştiri

Suudi Arabistanlı mimar Ajlan Garem'ın tasarladığı şeffaf cami, hapishaneye benzediği için tepki gördü.

“Cennetin çok fazla kapısı var” adı verilen cami sıra dışı malzemelerden yapılmış: Pleksiglas, alüminyum, haddelenmiş çelik ve elektrik lambaları. Geleneksel bir cami içinde olan heryeri halı kaplı beş vakit ezan okunan cami ilginç tasarımı ile dikkat çekti.

Şeffaf caminin mimarisi, Avrupa’nın sınırındaki mültecilerin akışını kontrol etmek için kullanılan ve aynı zamanda Guantanamo’daki Amerikan askeri hapishanesiyle birlikte kullanılan Avrupa’daki engellere benzetildi. Cami içine girildiğinde hapishane hissi uyandırıyor. Eserin sahibi Ajlan Garem'e niyetinin, şeffaf duvarlar ile iç ve dış dünya arasındaki bariyerin üstesinden gelmeyi mümkün olduğunu anlatmak olduğunu ifade etti. İnsanlar, "cami içinde olanları görmüyorum diyemeyecek bu onlara yeni manevi kapılar açacaktır" diyor.

Yapımından sonra caminin Suudi arabistan toplumunda tartışmalara neden olmasına rağmen, Batı dünyasında büyük ün kazandı. Bu yaz, cami önümüzdeki iki yıl boyunca yerleştirileceği Vancouver (Kanada) 'daki Vanier Park'a yerleştirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net