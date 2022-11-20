Harekat korkuttu: PKK/PYD sözde lideri Müslim Batı'ya yalvardı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından gece yarısından itibaren terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kapsamlı bir hava harekatı düzenledi.

Operasyon kapsamında, Kuzey Irak ve Suriye'deki terör inleri yerle bir edildi.

Harekatta yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar kullanıldı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİ TEDİRGİN

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mukavemet gösteremeyen PKK'lı teröristler güneye doğru kaçarken, terör yandaşları geceden bu yana çeşitli lisanlarda açıklama yaparak uluslararası kamuoyundan destek istiyor.

Bunlara, Suriye PKK'sı YPG'nin illegal siyasi uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) sözde eşbaşkanı Salih Müslim de katıldı.

BATI'YA YALVARDI

PYD elebaşısı Salih Müslim, terör yandaşı Mezopotamya Ajansı’na konuşarak, Ayn-el Arab'tan (Kobani) Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi. Terör elebaşı Müslim, "Bütün dünya Türk devletinin vahşice saldırmasını görmeli ve ses çıkarmalıdır." dedi ve Batı'dan yardım dilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine uygun olarak icra edildi ve yüksek hassasiyet düzeyiyle sadece terör inleri hedef alındı.

Kaynak: TR Haber