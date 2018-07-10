Hariri'den Lübnan için birlik çağrısı

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeni hükümetin kurulması için siyasi taraflara bakanlık dağılımına değil, ulusal çıkarlara odaklanmaları çağrısında bulundu.

Yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri'yi başkent Beyrut'taki konutunda ziyaret etti.

Hariri, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki kötü ekonomik durum göz önüne alındığında mümkün olan en kısa zamanda bir hükümet kurmanın gerekliliği konusunda Berri ile uzlaştıklarını belirtti.

Hükümet kurmanın öncelikleri olduğunu, bunun için herkesin farklılıkları bir kenara koyması gerektiğine vurgu yapan Hariri, siyasi taraflara bakanlıklara değil ulusal çıkarlara odaklanmaları çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak yeni hükümetin kurulması, bakanlıkların paylaşılması konusunda siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler gibi pürüzler sebebiyle gecikti.