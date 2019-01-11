Hartum ve Kuzey Kurdufan'da rejim karşıtı gösteriler

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bazı mahalleler ve Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum'un Beytulmal, El-Ceyli, Vad Nubavi ve Cebra mahalleleri cuma namazının ardından rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

Muhalif Ümmet Partisi destekçilerinin kalesi sayılan Vad Nubavi Mahallesi ile yüzlerce kişinin katıldığı Ceyli Mahallesindeki gösterilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Muhalif Sudan Kongre Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beytulmal Mahallesinde cuma namazının ardından göstericilerin sokaklara çıkarak, ana yolu kapattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Hartum'un kuzeyindeki El-Ceyli, Vad Nubavi ve Cebra mahalleleri ile Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde de rejim karşıtı gösteriler düzenlendiği kaydedildi.

Göstericilerin cami içerisinde ve dışında rejim karşıtı sloganlar attığı videolar sosyal medyada yer aldı.

Sudan Meslek Örgütleri Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Partileri Konseyi, Ulusal Uzlaşı Güçleri Koalisyonu tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada, ülke genelinde "Kent, Köy ve Mahalle İntifadası (ayaklanma)" başlattığını bildirerek, rejim devrilene kadar protestoların süreceğini aktardı.

Başkent Hartum'un kuzeyindeki Hartum Bahri kentinde pazartesi günü "şehitler yürüyüşü" düzenleneceği ifade edildi.

Akşam protestoları ve yürüyüşlerin birçok bölgede düzenleneceği, "Özgürlük ve Değişim" adı verilen yürüyüşün ise perşembe günü Hartum ve birçok kentte gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA