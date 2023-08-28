Haşdi Şabi üyesinden tüyler ürperten itiraflar

Norveç'te yaşayan ve eski bir Haşdi Şabi mensubu olduğunu ifade eden Irak vatandaşı bir kişi sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Suriye'de katlettiği bebekten bahsetti.

Suriye'de ve Irak'ta savaştıktan sonra Norveç'e yerleşen eski bir Haşdi Şabi mensubunun açıklamaları kan dondurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir yayında konuşan eski Haşdi Şabi üyesi, Suriye'de katlettiği bir bebekten de söz etti.

Yayınladığı videoda eski Haşdi Şabi mensubu şu ifadeleri kullandı:

"Ben Haşd mensubuyum, Haşdi Şabi. Suriyede savaştım. Bana inanmıyorsan Hüseyin hakkı için, Allah hakkı için özelden yaz, sana Suriye'deki videolarımı göndereyim. Tamam mı? Ben Haşdi Şabi'dendim. Bununla da gurur duyarım, vallahi gurur duyarım. (Norveç) Hükümet(in)den de, kimseden de çekinmiyorum. Beni sınır dışı etseler de çekinmiyorum. Nereye mi giderim? Irak'a giderim. Irak'ta ne var biliyor musunuz? Her şeyimiz var Allah'a şükür. Biliyor musunuz, eğer Norveçte ki siz Sünniler Iraka gelirseniz, Hüseyin hakkı için iki seçeneğiniz var, Şii olursunuz, peşinizi bırakırım. Ama Hüseyinin resmini yakmadığınız sürece bırakırım. Eğer Hüseyin'in resmini yakmışsanız sokak ortasında satırla karşınıza çıkarım. İmam Hüseyinin resmini yakmadığınız sürece Şii olabilirsiniz."

Ardından videoyu seyreden ve kayda alan bir kişi, Haşdi Şabi mensubuna "hiç bebek öldürdün mü?" sorusunu yazdı. Haşdi Şabi mensubu, soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Çok çocuk öldürdüm vallahi. Sayamayacağım kadar çok çocuk öldürdüm. Ama en küçüğü bir aylıktı. Nereden mi biliyorum? Onun ve annesinin olduğu yere girdiğimde kadın bebeği göğsüne bastırıp 'Oğluma bir şey yapma, o bir aylık' dedi. Öldürdüğüm çocuklar arasında en küçüğünün bir aylık olduğunu buradan biliyorum. Anası öldürmeyeyim diye 'o bir aylık bırak onu' demişti. Başka şeyler de dedi ama anlamadım, Suriye lehçesi konuşuyordu. Tabi umursamadım. Bunun anası babası IŞİD'çi, niye affedeyim ki? Büyüyünce doktor mu olacak? Olmayacak kardeşim."