Esed rejimi taraftarları Haseke'de PKK'ya karşı gösteri düzenledi

Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.

Haseke il merkezinde toplanan onlarca rejim taraftarı, YPG/PKK karşıtı slogan atarak gösteri yaptı.

YPG/PKK unsurları havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı

YPG/PKK unsurları, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından göstericiler kaçışarak dağıldı.

Terör örgütü YPG/PKK dün kuşatma altına aldığı Esed rejimi askerlerinin bulunduğu askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemişti.

Örgüt unsurları, Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunmuştu.

AA