Haseke'de YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat talebi

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından evleri kundaklanan Keşkeş Cebur köyünün eski sakinleri, örgütü protesto ederek, tahrip edilen evleri için tazminat istedi.