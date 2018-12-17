Hava kirliliği yüzünden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı

Tahran Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava kirliliğindeki artış nedeniyle zorunlu olmadıkça yarın dışarı çıkılmaması, kalp ve akciğer hastalarının uzun süre açık havada kalmamaları önerisinde bulunuldu.

Öte yandan Hava Kalitesi Kontrol Şirketine ait internet sitesinde, Tahran'da hava kirliliği 129 mikrogram/metreküp olarak tespit edildi.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran'ın, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer aldığı belirtiliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).